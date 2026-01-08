10 bellissimi libri per iniziare bene il nuovo anno

Iniziare il nuovo anno con una buona lettura può offrire spunti di riflessione e momenti di relax. In questa selezione, presentiamo dieci libri scelti per accompagnarvi nei primi mesi dell’anno, ispirati dall’opera di Edoardo Nesi, Fughe da fermo. L’obiettivo è riscoprire il piacere della lettura e trovare nuove prospettive, senza fretta e con attenzione.

Questa nostra rubrica, che si ispira all'esordio letterario di Edoardo Nesi, Fughe da fermo, vuole essere uno stimolo per ritrovare il piacere di leggere. Dunque, una volta al mese, insieme a Martina Fasola, vi suggeriamo 10 libri selezionati per i lettori di MilanoToday. Perché la magia di un. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - 10 bellissimi libri per iniziare bene il nuovo anno Leggi anche: Tre magnifici libri per iniziare bene il nuovo anno Leggi anche: Il miglior allenamento HIIT per iniziare bene il nuovo anno Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Queste abitudini renderanno il 2026 il tuo anno migliore! Visto che in molti di voi si sono approcciati alla lettura del grande Patrick McGrath soprattutto con "Follia", avevo il piacere di consigliarvi altri due bellissimi libri scritti da lui. •Trauma •Spider - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.