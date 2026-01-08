?? Meno pioggia ma eventi più intensi | i dati di Meteo POP confermano lo studio dell’Università di Pisa

I dati di Meteo POP, confermati da uno studio dell’Università di Pisa, evidenziano un cambiamento nel regime delle precipitazioni: le piogge sono meno frequenti, ma gli eventi meteorologici risultano più intensi. Questa tendenza riflette un mutamento nelle condizioni climatiche, con implicazioni per l’ambiente e la gestione delle risorse idriche. È importante monitorare attentamente queste variazioni per comprendere meglio il loro impatto e adattare le strategie di intervento.

Gli ultimi aggiornamenti meteo da Meteo POP: Negli ultimi anni il regime delle precipitazioni sta cambiando in modo evidente: piove meno frequentemente, ma quando piove gli eventi sono sempre più intensi. Questa tendenza non è solo percepita, ma è stata dimostrata scientificamente da un recente studio della Università di Pisa, pubblicato sulla rivista internazionale Atmospheric Research. I dati raccolti dalla nostra stazione di Cascina (Pisa) mostrano un quadro pienamente coerente con le conclusioni dello studio, offrendo una conferma concreta a scala locale di quanto osservato su scala nazionale. 🔗 Leggi su Retemeteoamatori.it © Retemeteoamatori.it - ?? Meno pioggia, ma eventi più intensi: i dati di Meteo POP confermano lo studio dell’Università di Pisa Leggi anche: Artico, neve e ghiaccio sempre più inquinati: lo studio dell’Università di Perugia e Cnr-Isp Leggi anche: Ghosting o rifiuto esplicito? Cosa ferisce di più in una relazione (d’amore o d’amicizia): lo studio dell’Università Milano Bicocca Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Meno, ma più forti: lo studio di UniPi sulle piogge in Italia - È questo il quadro delineato da un nuovo studio dell’Università di Pisa, firmato ... gonews.it Poco meno di due milioni concessi a pioggia dal presidente dell’Assemblea Galvagno attingendo ai fondi di riserva. Erogati 584 assegni fra i 500 e i 25 mila euro ciascuno - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.