Zirkzee-Roma tutto fermo | attesa per la scelta del nuovo tecnico dello United
La trattativa per Joshua Zirkzee tra Roma e Manchester United si trova in pausa, con i contatti tra le parti ancora aperti ma senza sviluppi immediati. A Trigoria si mantiene l’interesse, mentre l’esito dipende dalla decisione che arriverà dall’Inghilterra. La situazione resta in attesa di chiarimenti, con l’obiettivo di definire il futuro del giocatore nel breve termine.
La pista Joshua Zirkzee entra in una fase di attesa. A Trigoria i contatti restano vivi, ma ogni accelerazione è congelata in attesa di una decisione chiave che arriva dall’Inghilterra. Il futuro dell’attaccante olandese è infatti legato alle prime scelte del nuovo allenatore del Manchester United. Se il tecnico deciderà di puntare su Joshua Zirkzee, la trattativa potrebbe rallentare. In caso contrario, la Roma è pronta a muoversi rapidamente. A Trigoria filtra prudenza ma anche fiducia: il quadro è chiaro, l’operazione non è saltata e resta tecnicamente aperta. I prossimi giorni, con la nomina ufficiale del nuovo allenatore dei Red Devils, saranno decisivi per sbloccare o congelare definitivamente il dossier. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
