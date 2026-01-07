Zerini invita a riflettere sulla situazione di Pistoia, sottolineando la necessità di un intervento deciso per affrontare le sfide attuali. Nel frattempo, l’Unicusano Avellino Basket si prepara a tornare tra i propri tifosi per la prima partita casalinga del nuovo anno, segnando un momento importante per la squadra e il pubblico locale.

Tempo di lettura: 2 minuti L’ Unicusano Avellino Basket si prepara a riabbracciare il proprio pubblico per la prima sfida casalinga del nuovo anno. A fare il punto in casa biancoverde è Andrea Zerini, rientrato stabilmente in gruppo dopo un mese di stop forzato. Nonostante una condizione non ancora ottimale, il giocatore è pronto a mettere la sua esperienza al servizio della squadra in un momento delicato della stagione. Zerini è tornato analizzando l’ultima prestazione contro Livorno, una gara dai due volti: “Abbiamo sofferto molto nei primi due quarti, andando sotto anche di venti punti”. Tuttavia, la reazione del secondo tempo ha mostrato il carattere del gruppo: “Abbiamo messo in campo tanta intensità e voglia di non mollare, arrivando a un passo da una rimonta incredibile”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Zerini mette in guardia i lupi: Pistoia è ferita, servirà un impatto feroce.

