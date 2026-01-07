In un confronto tra giovani promesse italiane, Zazzaroni sottolinea che, sebbene Miretti possa ambire alla Nazionale, il vero talento autentico tra i giovani è Fagioli. Questa analisi mette in luce le differenze di maturità e potenzialità tra i due calciatori, evidenziando il ruolo di Fagioli come figura di spicco nel panorama calcistico italiano emergente.

. Il commento del giornalista dopo Sassuolo Juve. Nell’editoriale firmato per il Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni analizza con favore il convincente successo della Juventus al Mapei Stadium, sottolineando come la gestione di Luciano Spalletti abbia finalmente conferito alla squadra una struttura solida e definita. Secondo il giornalista, il percorso di maturazione iniziato nelle scorse settimane ha trovato a Reggio Emilia una conferma importante, andando ben oltre il dato puramente numerico del tabellino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Zazzaroni sicuro: «Miretti da Nazionale, ma l’unico autentico talento italiano è Fagioli»

Ivan Zazzaroni ha chiamato Giuntoli per un’intervista, la risposta dell’ex direttore dell’area tecnica della Juventus in quella che è la ricostruzione della telefonata che è emersa: Giuntoli: «Potresti fare un bel pezzo. Niente interviste, più avanti. Comunque ma - facebook.com facebook