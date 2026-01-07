Zanetti dopo il pareggio | La risposta mentale era la cosa più importante

Dopo il pareggio, l’allenatore dell’Hellas Verona, Paolo Zanetti, ha sottolineato l’importanza della risposta mentale nel risultato della squadra. Dalla zona mista dello stadio, Zanetti ha commentato l’andamento della partita e l’approccio dei suoi giocatori, evidenziando come l’aspetto psicologico sia fondamentale per affrontare le sfide del campionato. Un’analisi che mette in luce la consapevolezza dell’allenatore sulla centralità della mente nel rendimento sportivo.

