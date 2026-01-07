Zalone re delle feste ‘Buen Camino’ domina botteghino con 59 milioni
(Adnkronos) – 'Buen Camino' è il film campione di incassi delle feste. In soli 13 giorni di programmazione, il nuovo film con Checco Zalone, diretto da Gennaro Nunziante e distribuito da Medusa Film, si conferma uno dei maggiori successi cinematografici italiani di sempre al box office, preceduto soltanto da un altro film della coppia Zalone-Nunziante, . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Leggi anche: Zalone con ‘Buen Camino’ domina il box office delle Feste: sfiorati i 59 milioni
Leggi anche: Zalone domina il botteghino: altri 8 milioni a Santo Stefano e ‘Buen Camino’ supera i 13,5 milioni
Zalone re delle feste, ‘Buen Camino’ domina botteghino con 59 milioni - In soli 13 giorni di programmazione, il nuovo film con Checco Zalone, diretto da Gennaro Nunziante e distribuito da Medusa Film, ... cn24tv.it
Cinema, vola #BuenCamino di #Zalone: miglior incasso delle feste - facebook.com facebook
Cinema, vola #BuenCamino di #Zalone: miglior incasso delle feste x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.