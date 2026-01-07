Zalone re delle feste ‘Buen Camino’ domina botteghino con 59 milioni

Da webmagazine24.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – 'Buen Camino' è il film campione di incassi delle feste. In soli 13 giorni di programmazione, il nuovo film con Checco Zalone, diretto da Gennaro Nunziante e distribuito da Medusa Film, si conferma uno dei maggiori successi cinematografici italiani di sempre al box office, preceduto soltanto da un altro film della coppia Zalone-Nunziante, . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.itImmagine generica

Leggi anche: Zalone con ‘Buen Camino’ domina il box office delle Feste: sfiorati i 59 milioni

Leggi anche: Zalone domina il botteghino: altri 8 milioni a Santo Stefano e ‘Buen Camino’ supera i 13,5 milioni

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

zalone re feste 8216buenZalone re delle feste, ‘Buen Camino’ domina botteghino con 59 milioni - In soli 13 giorni di programmazione, il nuovo film con Checco Zalone, diretto da Gennaro Nunziante e distribuito da Medusa Film, ... cn24tv.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.