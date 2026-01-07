Zalone con ‘Buen Camino’ domina il box office delle Feste | sfiorati i 59 milioni

‘Buen Camino’, il nuovo film di Checco Zalone diretto da Gennaro Nunziante, si conferma il successo di pubblico delle festività, raggiungendo quasi 59 milioni di euro in soli 13 giorni. Distribuito da Medusa Film, il film si colloca tra i maggiori incassi italiani di sempre, mostrando la forte risposta degli spettatori e consolidando la popolarità della coppia Zalone-Nunziante nel panorama cinematografico nazionale.

‘Buen Camino’ è il film campione di incassi delle feste. In soli 13 giorni di programmazione, il nuovo film con Checco Zalone, diretto da Gennaro Nunziante e distribuito da Medusa Film, si conferma uno dei maggiori successi cinematografici italiani di sempre al box office, preceduto soltanto da un altro film della coppia Zalone-Nunziante, “Quo vado?”. Incasso complessivo di 59 milioni. Buen Camino ha totalizzato un incasso complessivo che sfiora i 59.000.000 di euro (58.896.398 euro), con 7.297.399 presenze nelle sale e una quota di mercato, dal 25 dicembre ad oggi, del 65,8%: oltre sei spettatori su dieci, tra quanti hanno scelto di andare al cinema, hanno visto “ Buen Camino “. 🔗 Leggi su Lapresse.it

