Yildiz esulta dopo il netto successo in Sassuolo Juve | il messaggio alla squadra – FOTO

Dopo la convincente vittoria per 3-0 contro il Sassuolo, Kenan Yildiz ha condiviso un messaggio di soddisfazione sui social. La partita ha confermato la crescita della Juventus, che continua a lavorare con impegno. La squadra si prepara ora alle prossime sfide, mantenendo alta la concentrazione e l’obiettivo di migliorarsi costantemente. Un risultato importante che rafforza l’ottimismo in vista del proseguo della stagione.

Kenan Yildiz esulta sui social dopo la vittoria della sua Juve in casa del Sassuolo per 3-0 di ieri sera. Ecco il messaggio alla squadra. La Juve riparte di slancio in campionato e l'euforia per il netto 3-0 inflitto al Sassuolo contagia immediatamente lo spogliatoio. Kenan Yildiz ha affidato ai social la sua soddisfazione per la vittoria rotonda maturata ieri sera nel gelo del Mapei Stadium. Attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, il numero dieci dei bianconeri ha celebrato la prestazione corale della squadra guidata da Luciano Spalletti, sottolineando l'importanza cruciale di questi tre punti per la classifica. Kalulu con deviazione, Yildiz segna ma non esulta: LA JUVENTUS VINCE ANCORA Dopo un primo tempo equilibrato, i bianconeri si impongono con fortuna e tenacia anche grazie a YILDIZ e ZHEGROVA Bianconeri ancora a bersaglio dopo Bologna e R

