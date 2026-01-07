Yemen | separatisti ' ASaudita ha detenuto arbitrariamente delegazione in visita'

I separatisti dello Yemen hanno denunciato il presunto arresto arbitrario di una delegazione di alto livello presso Riad, in seguito ai recenti scontri nel sud del paese. La questione evidenzia le tensioni persistenti nella regione e le difficoltà nel processo di pace, sottolineando la complessità del conflitto yemenita.

Sana,a, 7 gen. (AdnkronosAfp) - I separatisti dello Yemen hanno accusato l'Arabia Saudita di aver detenuto arbitrariamente una loro delegazione di alto livello che si era recata a Riad per colloqui in seguito agli scontri nel sud del Paese. "Oltre 50 funzionari del Consiglio di Transizione Meridionale sono stati arbitrariamente arrestati e condotti dai sauditi in una località sconosciuta. Chiediamo il loro immediato rilascio e l'intervento delle Nazioni Unite in Arabia Saudita per la loro sicurezza", ha dichiarato il Consiglio di Transizione Meridionale in una nota. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Yemen: separatisti, 'A.Saudita ha detenuto arbitrariamente delegazione in visita'

