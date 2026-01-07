Yemen partito primo gruppo di italiani

Il 16 marzo, il primo gruppo di italiani è partito per l’isola di Socotra, dove proseguono le attività di assistenza ai connazionali rimasti bloccati. Le operazioni mirano a garantire supporto e sicurezza a chi si trova in difficoltà in questa regione isolata. L’intervento rappresenta un impegno delle autorità italiane per tutelare i cittadini all’estero in situazioni di emergenza.

16.03 Proseguono le attività di assistenza ai connazionali rimasti bloccati sull'isola yemenita di Socotra. Un primo volo di rientro è in arrivo a Gedda con a bordo 46 italiani. Restano sull'isola ancora 59 turisti che rientreranno con altri voli programmati nei prossimi giorni, fa sapere la Farnesina in una nota. "Contatti con Autorità yemenite e compagnia aerea responsabile della tratta per facilitare il transito dei turisti italiani". I voli erano stati interrotti a causa dei combattimenti tra fazioni rivali. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

