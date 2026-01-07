Yamamoto ammiraglio brillante ma critico sulla guerra totale
Il 8 gennaio si terrà la presentazione del nuovo libro dello storico Cimmino, dedicato alla figura dello stratega giapponese Yamamoto. L’ammiraglio, noto per la sua intelligenza e capacità militare, si distingue tuttavia per le sue posizioni critiche nei confronti della guerra totale. L’opera analizza la vita e le scelte di Yamamoto, offrendo un approfondimento sulla sua figura e sul contesto storico in cui operò.
LA RECENSIONE. Lo storico militare Cimmino ha dedicato un libro alla vita dello stratega giapponese. L’8 gennaio la presentazione. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
