Yamamoto ammiraglio brillante ma critico sulla guerra totale

Da ecodibergamo.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 8 gennaio si terrà la presentazione del nuovo libro dello storico Cimmino, dedicato alla figura dello stratega giapponese Yamamoto. L’ammiraglio, noto per la sua intelligenza e capacità militare, si distingue tuttavia per le sue posizioni critiche nei confronti della guerra totale. L’opera analizza la vita e le scelte di Yamamoto, offrendo un approfondimento sulla sua figura e sul contesto storico in cui operò.

LA RECENSIONE. Lo storico militare Cimmino ha dedicato un libro alla vita dello stratega giapponese. L’8 gennaio la presentazione. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

yamamoto ammiraglio brillante ma critico sulla guerra totale

© Ecodibergamo.it - Yamamoto, ammiraglio brillante ma critico sulla «guerra totale»

Leggi anche: L'ammiraglio gioca alla guerra

Leggi anche: Guerra in Ucraina, l’ammiraglio Cavo Dragone: “La Nato valuta risposte più aggressive alla Russia”

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Yamamoto, ammiraglio brillante ma critico sulla «guerra totale».

yamamoto ammiraglio brillante criticoYamamoto, ammiraglio brillante ma critico sulla «guerra totale» - Lo storico militare Cimmino ha dedicato un libro alla vita dello stratega giapponese. ecodibergamo.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.