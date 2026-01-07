Yamamoto ammiraglio brillante ma critico sulla guerra totale

Il 8 gennaio si terrà la presentazione del nuovo libro dello storico Cimmino, dedicato alla figura dello stratega giapponese Yamamoto. L’ammiraglio, noto per la sua intelligenza e capacità militare, si distingue tuttavia per le sue posizioni critiche nei confronti della guerra totale. L’opera analizza la vita e le scelte di Yamamoto, offrendo un approfondimento sulla sua figura e sul contesto storico in cui operò.

Domani, lunedì 29 dicembre, alle ore 17:00, nuovo appuntamento in diretta con "L'Argonauta" di Marco Cimmino. Presentazione del nuovo libro di Marco Cimmino: "Yamamoto. Un samurai innamorato della pace": https://www.youtube.com/watchv=rIelv3_lN- - facebook.com facebook

