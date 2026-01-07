WWE | Oba Femi difende il titolo poi lascia la cintura sul ring

Oba Femi ha confermato il suo status di campione NXT, vincendo la sfida contro Leon Slater nel main event di New Year’s Evil. Tuttavia, al termine dell’incontro, il wrestler ha lasciato la cintura sul ring senza ulteriori explain, suscitando curiosità tra i fan e gli addetti ai lavori. Questa decisione potrebbe avere implicazioni sul suo futuro in WWE e sulla storyline in corso.

Oba Femi ha difeso con successo l' NXT Championship contro Leon Slater nel main event di New Year's Evil, ma la serata si è conclusa con un colpo di scena: il campione ha apparentemente abbandonato il titolo. Slater cerca il doppio titolo. Per Leon Slater si trattava di un'occasione storica: già detentore del TNA X-Division Championship, puntava a diventare doppio campione. Il britannico si era guadagnato l'opportunità vincendo un fatal four-way contro Joe Hendry, Dion Lennox e Myles Borne. In prima fila era presente anche il presidente della TNA, Carlos Silva, a testimoniare l'importanza del momento per la sua stella.

WWE: Piovono conferme sulla promozione di Oba Femi - Oba Femi sembra aver convinto la WWE: la promozione nel main roster sembra molto vicina e c'è già il paragone con una top star ... spaziowrestling.it

