? Nel suo podcast Kliq This, Kevin Nash ha spiegato perché vede negli Usos qualcosa che gli ricorda da vicino gli Outsiders, lo storico tag team formato insieme a Scott Hall. L’ex campione ha raccontato di ritenere Jimmy e Jey “destinati” a stare insieme, sottolineando come la loro chimica renda automatico il lavoro di coppia.? Destinati a stare insieme. Nash ha dichiarato: “Penso che gli Usos siano come eravamo Scott e io. Credo semplicemente che siano migliori insieme. Penso che siano più forti quando sono insieme”. Secondo lui, proprio come accadeva con gli Outsiders, anche per i due fratelli samoani il valore massimo emerge quando sono affiancati, più che nelle run da singoli Il ritorno nella categoria tag. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Kevin Nash paragona gli Usos agli Outsiders

