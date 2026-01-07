WWE | Chelsea Green svela i retroscena sul ritorno di Zack Ryder

Chelsea Green ha condiviso dettagli sul ritorno di Zack Ryder (Matt Cardona) in WWE come atleta a tempo pieno, evidenziando il ruolo di John Cena in questo importante momento. La sua testimonianza offre uno sguardo autentico sui retroscena di un evento che segna una nuova fase per Ryder e il suo percorso professionale. Un approfondimento che mette in luce aspetti spesso nascosti dietro le quinte dello sport.

Chelsea Green ha parlato del ritorno del marito Matt Cardona (AKA Zack Ryder) in WWE come full timer e del ruolo di John Cena in questo evento. Durante una recente intervista rilasciata per “TMZ”, l’attuale campionessa degli stati uniti ha dichiarato: ” Ho finalmente perso buona parte del nervosismo che ha caratterizzato questi ultimi 5 anni della mia vita. Matt si è impegnato moltissimo e si è reinventato nelle indies, tutto questo ad un unico scopo, tornare in WWE. Ha sempre fatto tutto solo per questo, per l’opportunità di tornare” Inoltre la Green ha sottolineato l’importanza di John Cena, quest’ultimo è stato fondamentale nella riuscita e riassunzione di Cardona dice: ” Abbiamo passato davvero molto tempo con John e sua moglie, lui è davvero gentile, ed è stato molto vicino a mio marito sia nel tempo che precedeva il ritorno in WWE che nel momento in cui abbiamo ricevuto laa notizia che Matt avrebbe preso parte al The Last time is now Tornaument, è stato John a convincere la dirigenza che Matt doveva prendere parte al torneo e tornare in WWE” Sembra quindi che sia stato proprio il “Never seen seventeen” a spingere per il ritorno di Cardona, un chiaro esempio di rispetto, amicizia e stima. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

