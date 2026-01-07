WWE | Blake Monroe attacca Thea Hail e viene espulsa Izzi Dame ne approfitta e conquista il titolo

Durante lo speciale New Year’s Evil di NXT, Thea Hail ha perso il NXT Women’s North American Championship dopo soli 21 giorni. La serata è stata segnata dall’attacco di Blake Monroe a Thea, che ha portato alla sua espulsione. Approfittando della situazione, Izzi Dame ha conquistato il titolo, segnando un nuovo capitolo nella federazione.

Lo speciale New Year's Evil di NXT ha visto Thea Hail perdere il NXT Women's North American Championship dopo appena 21 giorni, ma la serata era iniziata con ben altri piani. L'agguato di Blake Monroe. Thea Hail avrebbe dovuto difendere il titolo contro Blake Monroe in un rematch molto atteso. Mentre la campionessa stava facendo il suo ingresso, però, Monroe l'ha aggredita alle spalle lungo la rampa. L'ex AEW (dove lottava come Mariah May ) ha scaraventato Hail contro le scale d'acciaio, per poi estrarre una sedia da sotto il ring e colpirla ripetutamente all'addome e alla schiena, concludendo l'assalto sbattendola contro la barricata.

