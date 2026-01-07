WRC vs Rally2 | parlano i tempi

WRC e Rally2 rappresentano due categorie di vetture da rally con caratteristiche e prestazioni diverse. Un confronto tra i tempi di gara rivela come le differenze tra le Rally2 moderne e le WRC del 1998 siano limitate su tratti selettivi di rally classici. Questo dimostra l’evoluzione tecnologica e il livello di competitività attuale, sottolineando l’importanza dei dati storici come riferimento per analizzare le performance nel mondo rally.

Il Rally Serras de . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

