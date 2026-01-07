Wolfenstein 3 è in sviluppo ma MachineGames sta lavorando anche ad altro per alcune fonti

Secondo alcune fonti, MachineGames sarebbe impegnata nello sviluppo di Wolfenstein 3, dopo anni di attesa. Un report di Jez Corden ha suggerito che il progetto sarebbe in fase avanzata, confermato anche da altre fonti indipendenti. Al momento, non vi sono dettagli ufficiali, ma la notizia indica un possibile ritorno della celebre serie.

Dopo anni di attesa, Wolfenstein 3 potrebbe essere finalmente entrato in fase di sviluppo. A rilanciare l’indiscrezione è stato un report firmato da Jez Corden, rapidamente corroborato da altre fonti indipendenti. Precisiamo quindi che al momento non esiste alcun annuncio ufficiale da parte di Bethesda, ma la convergenza delle fonti rende la notizia particolarmente credibile. Fatta questa precisazione, il progetto sarebbe affidato a MachineGames, studio svedese che ha già rilanciato con successo la serie negli anni passati. Come riportato da Corden su Windows Central, Wolfenstein 3 rappresenterebbe il vero seguito diretto di The New Order e The New Colossus, lasciando ai margini Wolfenstein: Youngblood, considerato uno spin-off cooperativo e non un capitolo conclusivo della saga. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Wolfenstein 3 è in sviluppo ma MachineGames sta lavorando anche ad altro, per alcune fonti Leggi anche: Calciomercato Juventus: annuncio sull’obiettivo bianconero! Si sta lavorando al rinnovo ma…Ecco cosa sta succedendo Leggi anche: Trump dà altro tempo a Mosca: «Stop ad alcune sanzioni anche sul petrolio». Putin minaccia: «Pace? Difficile. Pronti a prenderci il Donbass con la forza» Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Wolfenstein 3 sarebbe in fase di sviluppo, secondo alcune indiscrezioni - Un nuovo capitolo della serie Wolfenstein potrebbe essere in arrivo, secondo diversi report pubblicati nelle ultime ore; nello specifico, si tratterebbe di Wolfenstein 3. it.ign.com

Wolfenstein 3 è in sviluppo, per varie fonti, ma potrebbe esserci anche altro da MachineGames - Wolfenstein 3 sarebbe in sviluppo presso MachineGames, come confermato da varie fonti, ma il team svedese potrebbe avere anche un altro gioco in lavorazione a sorpresa, pare. msn.com

Wolfenstein 3 potrebbe essere in sviluppo: Bethesda pronta a rilanciare il franchise dlvr.it/TQCYqb #Wolfenstein3 #Bethesda #Videogiochi #Gaming #Franchise x.com

Attenzione: Bethesda starebbe lavorando in gran segreto a Wolfenstein 3, per rilanciare l'amatissima serie FPS! La notizia completa nei commenti - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.