Netflix ha pubblicato un teaser intitolato “What Next” che anticipa l’evento digitale del 7 gennaio 2026. In circa quattro minuti, il video offre un’anteprima dei principali titoli in arrivo nel 2026, preparando gli utenti a scoprire le novità della piattaforma nel prossimo anno. Questo sneak peek rappresenta un’anticipazione delle future produzioni e delle strategie di Netflix per il 2026.

Oggi Netflix ha pubblicato su tutti i suoi canali social un teaser esteso intitolato “What Next” (o “Your Future is on its way”), della durata di circa 4 minuti, che anticipa l’evento digitale del 7 gennaio 2026 dove verranno svelati i primi grandi titoli della slate 2026. Il video segue una giovane donna che, sotto la pioggia, entra in un negozio di convenienza e inizia a vivere distorsioni della realtà: visioni glitchy che si sovrappongono al mondo reale, con flash di personaggi e ambientazioni da progetti attesi. Tra le teases più evidenti: Stranger Things. Bridgerton. Avatar: The Last Airbender. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - What Next | Netflix svela in un teaser il meglio del 2026

Leggi anche: Stranger Things | Netflix svela il teaser dello spin-off animato

Leggi anche: One piece svela il teaser del momento gear 5 di bonney

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Stranger Things: Netflix e il fake ending che svela la serie.

Netflix svela la line up globale 2026: “What Next?” - Netflix guarda al futuro e scopre le carte sul 2026 con un nuovo capitolo della campagna globale “What Next? tvserial.it