West Ham la panchina di Espirito Santo traballa! Il KO contro il Nottingham Forest può costargli caro | la situazione

La sconfitta del West Ham contro il Nottingham Forest ha alimentato i dubbi sulla permanenza di Paulo Espirito Santo sulla panchina del club. La situazione in classifica si fa critica, e la squadra si trova a dover affrontare un momento di incertezza, con possibili cambiamenti imminenti. La fase attuale richiede attenzione e valutazioni strategiche per il futuro della squadra e del tecnico.

West Ham, la panchina di Espirito Santo traballa! Il KO contro il Nottingham Forest può costargli caro: alta tensione per il club inglese Il West Ham continua a navigare in acque tempestose e pericolose, sprofondando sempre più nelle sabbie mobili della bassa classifica di Premier League. La crisi del club londinese si è acuita drasticamente. Nuno preoccupato per la retrocessione, ma non pensa al suo futuro al West Ham; Nuno: Il West Ham ha bisogno di un cambio di mentalità… e di più acquisti; La peggiore squadra nella storia della Premier League?; Nuno sorpreso e dispiaciuto per l'esonero di Amorim dal Man Utd.

West Ham, Potter sempre più in bilico: Espirito Santo potrebbe prendere il suo posto - 1 contro il Crystal Palace ha rappresentato un punto di non ritorno: i tifosi, per la prima ... tuttomercatoweb.com

