Warner Bros. Discovery ha nuovamente rifiutato l'offerta di acquisizione di Paramount Skydance, confermando la volontà di proseguire indipendentemente. La decisione, presa all’unanimità dal consiglio di amministrazione, rafforza l’ipotesi di un accordo crescente tra Warner e Netflix, segnando un passo importante nel panorama delle collaborazioni nel settore dell’intrattenimento.

Con una decisione netta e unanimemente condivisa, il consiglio di amministrazione di Warner Bros. Discovery ha respinto l’ennesima offerta di acquisizione presentata da Paramount Skydance, guidata da David Ellison. Si tratta dell’ottavo tentativo di takeover, arrivato mentre Warner ha già sottoscritto un accordo vincolante con Netflix. La risposta ufficiale, depositata anche presso la SEC, organo di controllo statunitense, ribadisce che l’offerta Paramount non offre condizioni migliori per gli azionisti e presenta rischi significativamente più elevati. Il messaggio agli investitori è chiaro: la strada scelta resta quella dell’accordo con Netflix. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Warner rifiuta l’ennesima offerta di Paramount: l’accordo con Netflix è sempre più realtà

