Warner Bros ha ufficialmente rifiutato la proposta di acquisizione di Paramount, valutata a 108 miliardi di dollari. La società ha confermato di preferire l’offerta avanzata da Netflix, mantenendo così la propria strategia di collaborazione con quest’ultima. La decisione evidenzia le differenze nelle strategie di crescita e investimento tra le aziende coinvolte, segnando un importante momento nel panorama dell’industria dell’intrattenimento.

Warner Bros ha deciso di respingere la proposta di acquisizione avanzata da Paramount, valutata 108 miliardi di dollari, ribadendo la propria preferenza per l’offerta presentata da Netflix. Il consiglio di amministrazione del gruppo ha giudicato « inadeguata » l’iniziativa, nonostante il sostegno diretto annunciato dal miliardario Larry Ellison, cofondatore di Oracle, pronto a garantire personalmente parte dell’operazione. Secondo il board, la proposta di Netflix, pari a 83 miliardi di dollari e concentrata sugli studi di produzione e sulle attività di streaming, risulta più vantaggiosa rispetto a quella di Paramount, che riguarda l’intero perimetro di Warner Bros Discovery, inclusi asset come i canali televisivi, tra cui Cnn. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Warner Bros rifiuta la proposta di Paramount

Leggi anche: La super proposta della Paramount per acquisire la Warner Bros

Leggi anche: Paramount sfida Netflix per avere la Warner Bros

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Warner Bros. Discovery rifiuta l'ultima offerta aggressiva di Paramount Skydance; Warner Bros vuole Netflix? L'azienda pronta a dire no alla maxi offerta di Paramount; Warner Bros. rifiuta i 108 miliardi di Paramount: vuole Netflix; Warner rifiuta ancora una volta l'offerta di Paramount, citando preoccupazioni per il carico di debito suggerito.

Warner Bros rifiuta l'offerta rivista di Paramount: sarebbe più grande LBO della storia - Discovery ha stabilito all'unanimità che l'offerta di acquisto rivista di Paramount Skydance non è nel migliore interesse di WBD e dei suoi azionisti e non soddi ... borsa.corriere.it