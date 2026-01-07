Warner Bros boccia la nuova offerta di Paramount Il cda | Raccomandiamo l’intesa con Netflix

Il consiglio di amministrazione di Warner Bros ha respinto l’ultima proposta di Paramount, definendola inadeguata e rischiosa. Nel documento, si raccomanda invece di proseguire con un accordo con Netflix, evidenziando la preferenza per collaborazioni più consolidate e meno speculative. Questa decisione rappresenta un ulteriore passo nel confronto tra le due aziende, influenzando le future strategie nel settore dell’intrattenimento e delle piattaforme digitali.

“Inadeguata” e “rischiosa”. Il consiglio di amministrazione di Warner Bros ha bocciato l’ulteriore offerta ostile di Paramount, infliggendo un ennesimo colpo alle ambizioni di David Ellison. La decisione è accolta con favore da Netflix, che legge nella bocciatura l’impegno della società ad andare avanti con la sua offerta. “Il cda continua a raccomandare l’intesa con Netflix, riconoscendo che è superiore e che offrirà agli azionisti, ai consumatori e ai creatori di contenuti il maggior valore”, hanno detto Ted Sarandos e Greg Peters, i co-amministratori delegati di Netflix. La proposta di Paramount “non solo non è superiore” a quella di Netflix, ma “non è neanche paragonabile”, ha spiegato il cda di Warner mettendo l’accento sulle capacità di Paramount di chiudere l’accordo e i potenziali rischi per gli azionisti in caso di fallimento della transazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Warner Bros boccia la nuova offerta di Paramount. Il cda: “Raccomandiamo l’intesa con Netflix” Leggi anche: Warner Bros boccia Paramount: offerta inadeguata, avanti con Netflix Leggi anche: Paramount risponde a Netflix: rilancia con una nuova offerta per Warner Bros La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Swiatek boccia la 'Battaglia dei Sessi': Non guardo cose del genere. Warner Bros boccia la nuova offerta di Paramount. Il cda: “Raccomandiamo l’intesa con Netflix” - Il cda Warner Bros respinge l'offerta di Paramount da 108 miliardi come "inadeguata" e "rischiosa", confermando l'accordo con Netflix ... ilfattoquotidiano.it

