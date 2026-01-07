Warner Bros. Discovery respinge l’offerta di Paramount Skydance, preferendo invece finalizzare un accordo con Netflix. Il consiglio di amministrazione di Warner si concentra sulla proposta di Netflix, che prevede 27,75 dollari in contanti e azioni per le attività legate a cinema e streaming. La situazione riflette le dinamiche di mercato e le strategie delle major dell’intrattenimento nel contesto attuale.

New York, 7 gennaio 2026 – Warner Bros. Discovery boccia ancora una volta l’offerta pubblica di acquisto da 30 dollari per azione promossa da Paramount Skydance (Psky) e spinge per l’accordo chiuso dal board con Netflix che propone 27,75 dollari, in contanti e azioni, per rilevare le sole attività di Wbd legate al cinema e allo streaming. In una lettera agli azionisti il board con decisione unanime ha invitato i soci a non aderire alla proposta di Psky: l’offerta, si legge, “rimane inadeguata” e dal “valore insufficiente”, anche perché esporrebbe gli azionisti a “rischi, costi e incertezze” legate all’esecuzione dell’offerta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Warner boccia l’offerta di Paramount. Il cda spinge l’intesa con Netflix

Leggi anche: Warner Bros boccia la nuova offerta di Paramount. Il cda: “Raccomandiamo l’intesa con Netflix”

Leggi anche: Warner Bros boccia Paramount: offerta inadeguata, avanti con Netflix

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Warner boccia l’offerta di Paramount. Il cda spinge l’intesa con Netflix - Discovery boccia ancora una volta l’offerta pubblica di acquisto da 30 dollari per azione promossa da Paramount Skydance (Psky) e spinge per l’accordo chiuso da ... msn.com