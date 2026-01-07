Vomero | ruba del materiale elettrico da un cantiere Arrestato dalla Polizia di Stato

A Vomero, un uomo è stato arrestato dalla Polizia di Stato mentre tentava di sottrarre materiale elettrico da un cantiere. Alla vista delle forze dell'ordine, ha cercato di fuggire opponendo resistenza e, durante l’intervento, è stato trovato in possesso di un coltello. L’episodio si è concluso con l’arresto dell’individuo, che ora si trova a disposizione delle autorità competenti.

L’uomo sorpreso con materiale elettrico rubato ha tentato la fuga e ha opposto resistenza agli agenti: aveva con sé anche un coltello. Nella decorsa notte, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 34enne napoletano, con precedenti di polizia, per furto, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale; lo stesso è stato, altresì, denunciato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere. In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e del Commissariato Vomero, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in vico Cacciottoli per la segnalazione di furto in un cantiere ubicato all’interno di un’area condominiale. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

