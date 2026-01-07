Vomero | ruba del materiale elettrico da un cantiere Arrestato dalla Polizia di Stato

A Vomero, un uomo è stato arrestato dalla Polizia di Stato mentre tentava di sottrarre materiale elettrico da un cantiere. Alla vista delle forze dell'ordine, ha cercato di fuggire opponendo resistenza e, durante l’intervento, è stato trovato in possesso di un coltello. L’episodio si è concluso con l’arresto dell’individuo, che ora si trova a disposizione delle autorità competenti.

L’uomo sorpreso con materiale elettrico rubato ha tentato la fuga e ha opposto resistenza agli agenti: aveva con sé anche un coltello. Nella decorsa notte, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 34enne napoletano, con precedenti di polizia, per furto, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale; lo stesso è stato, altresì, denunciato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere. In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e del Commissariato Vomero, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in vico Cacciottoli per la segnalazione di furto in un cantiere ubicato all’interno di un’area condominiale. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Vomero: ruba del materiale elettrico da un cantiere. Arrestato dalla Polizia di Stato Leggi anche: Entra in un cantiere e ruba materiale elettrico: arrestato dopo aver aggredito i poliziotti Leggi anche: Sorpreso mentre ruba in un negozio: 42enne arrestato dalla Polizia di Stato Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Napoli, incendio pizzeria Bonetta al Vomero: 'Cause accidentali legate ai fuochi d'artificio'; Napoli, sorpresi con 12 panetti di droga: arrestati dalla polizia; SSC Napoli al fianco dell'Ospedale Santobono Pausilipon per i piccoli pazienti ricoverati; Emorragia cerebrale dopo il parto, morta 33enne nel Salernitano. Vomero, ruba del materiale elettrico da un cantiere. Arrestato dalla Polizia di Stato - In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e del Commissariato Vomero, durante il servizio di controllo del territorio, ... msn.com Entra in un cantiere e ruba materiale elettrico: arrestato dopo aver aggredito i poliziotti - Pertanto, gli agenti lo hanno raggiunto e bloccato dopo una colluttazione, trovandolo in possesso, oltre che del materiale elettrico, anche di un coltello serramanico con una lama di 8 cm. napolitoday.it

Vomero, rubava materiale elettrico in cantiere: arrestato dopo una fuga e colluttazione con la polizia - Nella notte tra martedì e mercoledì, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 34 anni, napoletano con precedenti di polizia, per furto, resistenza ... cronachedellacampania.it

#Cronaca Vomero: ruba del materiale elettrico da un cantiere. Arrestato dalla Polizia di Stato x.com

Vomero: ruba del materiale elettrico da un cantiere. Arrestato dalla Polizia di Stato. Nella decorsa notte, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 34enne napoletano, con precedenti di polizia, per furto, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale; lo stesso è stato, a - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.