Volo Bergamo-Tirana dirottato su Brindisi per maltempo | momenti di tensione e trasporto in traghetto fino all’Albania

A causa del maltempo, il volo Bergamo-Tirana di Wizz Air è stato dirottato su Brindisi. I passeggeri sono stati successivamente trasferiti via mare fino in Albania, affrontando momenti di tensione e disagi. Questa situazione evidenzia come le condizioni meteorologiche possano influire sui programmi di volo e richiedere soluzioni alternative per garantire il viaggio verso Tirana.

Bergamo – Raggiungeranno l'Albania via mare i passeggeri dei due voli Wizz Air provenienti da Bologna e Bergamo e diretti a Tirana, dirottati nella notte sull'aeroporto di Brindisi a causa delle avverse condizioni meteorologiche sullo scalo albanese. Dopo le 13, i viaggiatori sono stati trasferiti al porto di Brindisi, dove si imbarcheranno su un traghetto predisposto con un collegamento speciale verso Valona, da cui proseguiranno poi alla volta della capitale albanese. Momenti di tensione. Nel corso della mattinata non sono mancati momenti di tensione, legati alla protesta di alcuni passeggeri che hanno occupato parte del piazzale adibito al parcheggio degli aeromobili. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

