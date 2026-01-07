Volley Night | Fabio Soli e Chidera Eze | felici e vincenti a caccia di nuovi trionfi
Volley Night ritorna per offrire un punto di vista approfondito sulla stagione di pallavolo maschile e femminile, tra Superlega e Serie A1. Con incontri e storie di atleti come Fabio Soli e Chidera Eze, il programma esplora le sfide e i successi di un campionato ricco di emozioni, mantenendo un tono informativo e sobrio per gli appassionati di questo sport.
Il volley non si ferma mai e Volley Night torna per raccontare una stagione intensa, serrata e appassionante di pallavolo maschile e femminile, tra Superlega e Serie A1. Alla conduzione Simona Bastiani e Luciano De Gregorio, affiancati dai talent Laura Partenio e Paolo Cozzi, per un appuntamento dedicato all’analisi tecnica, ai protagonisti del campionato e ai temi più caldi del volley italiano. Ospite della puntata è Fabio Soli, allenatore campione d’Italia in carica, reduce dal trionfo con Trento e ora protagonista sulla panchina di Verona, squadra che sta mantenendo il passo delle big e si è ormai stabilmente inserita tra le protagoniste della Superlega. 🔗 Leggi su Oasport.it
