Voli per Tirana dirottati a Brindisi per maltempo | centinaia di passeggeri occupano la pista per protesta

A causa di condizioni meteorologiche avverse, circa 400 passeggeri in viaggio verso Tirana sono stati dirottati all’aeroporto di Brindisi. La situazione ha portato alcuni di loro a protestare, occupando temporaneamente la pista. La compagnia aerea e le autorità aeroportuali stanno gestendo la situazione, mentre si cercano soluzioni per il proseguimento dei voli.

Circa 400 passeggeri diretti a Tirana sono rimasti bloccati a Brindisi causa del maltempo. Molti di loro hanno forzato i controlli e occupato la pista dell'aeroporto per protesta. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Maltempo su Tirana, voli dirottati a Brindisi: centinaia di passeggeri occupano la pista Leggi anche: Due voli diretti a Tirana dirottati a Brindisi: i passeggeri si ribellano e occupano la pista dell’aeroporto La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Voli dirottati a Brindisi per il maltempo, Wizz Air: «Assistenza completa ai passeggeri»; La Saga sui voli dirottati: Nubi basse per il maltempo, i problemi si registrano in tutta Italia; Voli dirottati a Brindisi per il maltempo, passeggeri tornano in Albania con traghetto; Maltempo e disagi in aeroporto: dirottati nella notte due voli Ryanair. Due voli diretti a Tirana dirottati a Brindisi, i passeggeri occupano la pista - Circa 250 su 400 andranno in Albania con un traghetto, altri partiranno da Fiumicino. ansa.it

Voli dirottati a Brindisi per il maltempo, passeggeri tornano in Albania con traghetto - Raggiungeranno l'Albania con un traghetto per Valona i circa 250 dei 400 passeggeri che si trovano ora a Brindisi dopo che i loro voli diretti a Tirana da Bologna e Orio al Serio, sono stati dirottati ... ansa.it

Voli Wizzair dirottati per maltempo all'aeroporto di Brindisi: passeggeri occupano pista - Leggi su Sky TG24 l'articolo Voli Wizzair dirottati per maltempo all'aeroporto di Brindisi: passeggeri occupano pista ... tg24.sky.it

Brindisi, caos in aeroporto dopo voli dirottati: passeggeri diretti a Tirana occupano la pista x.com

Turkish Airlines ritorna a servire Tirana. Sostituisce i voli Air Albania A partire dal 23 di questo mese, la compagnia aerea turca Turkish Airlines riprenderà a volare tra Istanbul e Tirana. Un volo al giorno su doppia ondata I voli saranno in parte alla mattina e in - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.