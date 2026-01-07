Volevo essere ironica sono risultata antipatica Scusa a Selvaggia e Lorenzo che sono una bellissima coppia | il dietrofront di Valeria Marini Ecco cos’è successo

Valeria Marini ha recentemente commentato con tono ironico la coppia composta da Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli, esprimendo scuse pubbliche e riflettendo sulle proprie parole. La sua dichiarazione, rilasciata durante una puntata di “La vita in diretta” il 6 gennaio, ha suscitato attenzione, anche in relazione alle future nozze tra Selvaggia e Lorenzo. Di seguito, un approfondimento su quanto accaduto e le reazioni generate.

“Speriamo non sia col marito come con i concorrenti a Ballando con le Stelle”. Così Valeria Marini, ieri 6 gennaio, a “ La vita in diretta ” in merito al prossimo matrimonio tra Selvaggia Lucarelli e il compagno Lorenzo Biagiarelli. Immediata la risposta della scrittrice: “Sei invidiosa di noi vipssss che ci sposiamo mentre tu ti fai mollare pure da Pierluigi Diaco”. Il riferimento è al famoso confronto tra la soubrette e il conduttore di “ BellaMa ‘” al momento della chiusura dei rapporti professionale, come da contratto per la trasmissione di Rai Due. “Lunedì prossimo sarà l’ultima puntata de La posta del cuore di Valeria“, ha detto all’improvviso Diaco ai telespettatori la settimana scorsa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

