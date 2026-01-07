Volano Juve e Como oggi Inter Milan e Napoli

Oggi si riprende con la 19esima giornata di Serie A, coinvolgendo squadre come Inter, Milan e Napoli. La giornata vedrà confronti importanti nel campionato italiano di calcio, proseguendo il torneo con partite che potrebbero influenzare la classifica e le strategie delle squadre in vista delle fasi successive.

Roma, 7 gen. (askanews) – Torna questo pomeriggio la serie A con la disputa della 19esima giornata di campionato. Serie A che si è aperta ieri con le vittorie di Juventus, Roma e Como. Tutto facile per la Juve in casa del Sassuolo: netto 3-0 e partita dominata. Sotto la lente c’era David, reduce dal rigore sbagliato col Lecce: il canadese parte titolare, sforna un assist per Miretti e firma il gol del 3-0 personalmente. Il match si era già sbloccato nel primo tempo con lo sfortunato autogol dell’ex Muharemovic. La Roma torna a vincere in trasferta battendo 2-0 il Lecce al “Via del Mare”. La squadra di Gasperini ritrova i gol degli attaccanti: prima Ferguson al 14?, poi il raddoppio Dovbyk al 71?. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

