Vivaldi e Cecilia ho raccontato l’incontro musicale di due anime

Da ecodibergamo.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Vivaldi e Cecilia, due anime che si incontrano attraverso la musica, sono al centro di un racconto che unisce emozioni e storia. Nel frattempo, al Conca Verde, Damiano Michieletto, regista teatrale di rilievo internazionale, debutta nel cinema con il film «Primavera», offrendo una nuova interpretazione del suo talento artistico.

CINEMA. Al Conca Verde ospite Damiano Michieletto, regista teatrale apprezzato a livello internazionale e ora esordiente sul grande schermo con «Primavera». «Il film nasce dal mio bisogno di fare qualcosa di diverso e l’ho fatto con la musica, che è il mio linguaggio». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Leggi anche: Il film parla di due solitudini: quella di Vivaldi, uomo malato in cerca di nuove sonorità che stordiscano come la vita, e quella dell’allieva di talento Cecilia

Leggi anche: La storia, l’amicizia e l’eredità musicale di due giganti della musica che hanno raccontato l’anima di Napoli. E che ora - forse - stanno suonando di nuovo insieme

