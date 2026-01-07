Viva l' Italia antifascista! un urlo risponde ai saluti romani per Acca Larentia

Il 7 gennaio 1978, a Roma, si è tenuta una commemorazione in ricordo delle vittime della strage di Acca Larentia, avvenuta per mano di un gruppo armato di estrema sinistra. L’evento, a cui hanno partecipato circa mille persone, ha richiamato l’attenzione sulla memoria di Francesco Ciavatta e Franco Bigonzetti, giovani membri del Fronte della Gioventù, uccisi davanti alla sede del Movimento Sociale Italiano nel quartiere Tuscolano.

AGI - Si è svolta alla presenza di circa un migliaio di persone in via Evandro la commemorazione della strage avvenuta a Roma il 7 gennaio 1978 per opera di un gruppo armato afferente all'estrema sinistra, nel quale due giovani appartenenti al Fronte della Gioventù, Francesco Ciavatta, 18 anni, e Franco Bigonzetti, 19 anni, furono assassinati davanti alla sede del Movimento Sociale Italiano in via Acca Larentia, nel quartiere Tuscolano. A tali fatti è strettamente legata la morte di un terzo militante, Stefano Recchioni, 20 anni, ucciso qualche ora dopo negli scontri con le forze dell'ordine durante una manifestazione di protesta organizzata sul luogo.

