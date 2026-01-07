Viva l'estratto di liquirizia che schiarisce la pelle e facilita la digestione

L’estratto di liquirizia è un ingrediente naturale apprezzato sia in ambito cosmetico che per la salute. Conosciuto per le sue proprietà lenitive e antinfiammatorie, può contribuire a schiarire la pelle e favorire una migliore digestione. Ricco di sostanze benefiche, rappresenta una scelta naturale per chi cerca un rimedio delicato e efficace, riscoprendo le proprietà di un ingrediente tradizionale.

C'è un antico ingrediente oggi riscoperto dal mondo del benessere e della cosmesi: l' estratto di liquirizia, noto per il suo sapore dolce naturale e per una composizione ricca di sostanze attive. L'estratto di liquirizia è derivato dalla radice della Glycyrrhiza glabra, e contiene flavonoidi, saponine e acido glicirrizico. Proprio l'acido glicirrizico è responsabile di molte delle proprietà più interessanti di questo derivato, che viene impiegato sia sotto forma di integratore sia nel mondo del beauty. Tutte le proprietà di un vero e proprio elisir. Uno dei benefici più conosciuti dell'estratto di liquirizia riguarda l'apparato digerente.

