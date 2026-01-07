Viva El Tour fa tappa a Catania | ospite speciale Giuseppe Mascara

Viva El Tour arriva a Catania, portando il tradizionale talk sportivo online nel formato di uno spettacolo teatrale dal vivo. Dopo le tappe di Napoli e Torino, l’evento, prodotto da Urban Vision Group, offre un’occasione per approfondire tematiche sportive con ospiti e interventi dal vivo. Tra i protagonisti, Giuseppe Mascara, volto noto del calcio italiano, contribuisce a rendere l’appuntamento un momento di confronto e passione.

Dopo il successo delle prime due tappe di Napoli e Torino, Viva El Futbol arriva a Catania con Viva El Tour, il progetto live prodotto da Urban Vision Group che trasforma uno dei talk sportivi più seguiti del web in uno spettacolo teatrale dal vivo. L'appuntamento è per lunedì 12 gennaio 2026. "Viva el Futbol" sbarca in Sicilia: Cassano, Adani e Ventola il 12 gennaio al Metropolitan di Catania. "Viva El Tour": il talk sportivo diventa spettacolo teatrale - Talk, dibattiti, domande e interazione con il pubblico renderanno ogni tappa un evento unico, a metà tra racconto e partecipazione collettiva.

Cassano, Adani e Ventola entusiasmano i calciofili all’Alfieri di Torino con “Viva El Tour” [FOTO e VIDEO] - Successo per la seconda tappa dello show itinerante in tutti i principali teatri d’Italia, che è un talk sportivo di ultima generazione, con interazioni con il pubblico e storia sulle squadre locali. targatocn.it

Viva El Futbol diventa Viva El Tour: con Adani, Cassano, Ventola e Tedeschi il calcio conquista il palcoscenico. «Lo sport cambia prospettiva» - Un esperimento che promette di rivoluzionare il modo in cui si racconta il pallone Il calcio esce dallo ... leggo.it

Marco e Raf hanno raccolto le Unpopular Opinion a Torino per la seconda tappa al Teatro Alfieri di Viva El Tour, il tour nei teatri di Viva El Futbol, il podcast numero uno sul calcio di Lele Adani, Nicola Ventola e Antonio Cassano. Prossima tappa | Cata - facebook.com facebook

