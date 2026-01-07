Viva El Tour fa tappa a Catania | ospite speciale Giuseppe Mascara

Viva El Tour arriva a Catania, portando il tradizionale talk sportivo online nel formato di uno spettacolo teatrale dal vivo. Dopo le tappe di Napoli e Torino, l’evento, prodotto da Urban Vision Group, offre un’occasione per approfondire tematiche sportive con ospiti e interventi dal vivo. Tra i protagonisti, Giuseppe Mascara, volto noto del calcio italiano, contribuisce a rendere l’appuntamento un momento di confronto e passione.

Dopo il successo delle prime due tappe di Napoli e Torino, Viva El Futbol arriva a Catania con Viva El Tour, il progetto live prodotto da Urban Vision Group che trasforma uno dei talk sportivi più seguiti del web in uno spettacolo teatrale dal vivo. L'appuntamento è per lunedì 12 gennaio 2026

