Vittoria Assicurazioni confermata la volontà di aumentare la quota in Revo

Vittoria Assicurazioni ha comunicato di aver presentato all’Ivass la richiesta di aumentare la propria quota in Revo fino al 20 per cento. Revo è la compagnia assicurativa fondata e diretta da Alberto Minali. La decisione rientra in una strategia di crescita e consolidamento della presenza nel settore assicurativo. La richiesta è soggetta all’approvazione delle autorità di vigilanza e rappresenta un passo importante nel percorso di sviluppo dell’azienda.

Vittoria Assicurazioni conferma di aver inoltrato all’Ivass la richiesta di salire fino al 20 per cento del capitale di Revo, la compagnia assicurativa fondata e guidata da Alberto Minali. La richiesta di aumento della partecipazione, spiega Vittoria Assicurazioni, è legata a “un puro scopo di tipo finanziario”. Il gruppo della famiglia Acutis è azionista della prima ora di Revo, sbarcata in Borsa come spac nel 2021, con una quota che sarebbe ormai prossima al 10 per cento. La mossa di Vittoria Assicurazioni arriva mentre su Revo si rincorrono voci di un interesse di altri operatori, attirati dal business della compagnia di Minali, specializzata nella copertura dei rischi speciali delle Pmi e su quelli parametrici. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Il governo vuole aumentare l’Irap al 2,5%: perché banche e assicurazioni protestano Leggi anche: De Vrij Inter, l’ipotesi addio a gennaio prende quota? La rivelazione di Romano sulla volontà del difensore Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Vittoria Assicurazioni punta ancora su Revo Assicurazioni: investimento da 70 milioni di euro Si aggiunge al precedente investimento iniziale di 15 milioni di euro effettuato in occasione dell’IPO di Revo. L'operazione prevede adesso la richiesta all'IVASS di in x.com Buona Epifania da Vittoria Assicurazioni! L’Epifania chiude il periodo delle feste e ci accompagna dolcemente verso il nuovo anno, portando con sé tradizione, sorrisi e un pizzico di magia. Che questa giornata sia l’occasione per ripartire con leggerezza, - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.