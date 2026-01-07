Viterbo nevischio a ora di pranzo | ecco le previsioni per le prossime ore

A Viterbo, mercoledì 7 gennaio, si è verificato un leggero nevischio intorno alle 14. Si è trattato di piccoli fiocchi bianchi che, per alcuni minuti, sono caduti in modo intermittente senza formare accumuli al suolo. Ecco le previsioni per le prossime ore, con condizioni meteorologiche che potrebbero influenzare la giornata nella zona.

