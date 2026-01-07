Viterbo nevischio a ora di pranzo | ecco le previsioni per le prossime ore
A Viterbo, mercoledì 7 gennaio, si è verificato un leggero nevischio intorno alle 14. Si è trattato di piccoli fiocchi bianchi che, per alcuni minuti, sono caduti in modo intermittente senza formare accumuli al suolo. Ecco le previsioni per le prossime ore, con condizioni meteorologiche che potrebbero influenzare la giornata nella zona.
Intorno alle 14 di oggi, mercoledì 7 gennaio, leggero nevischio su Viterbo. Non si è trattato di una vera nevicata, ma di piccoli fiocchi bianchi che per alcuni minuti sono caduti in modo coreografico, senza però creare accumuli al suolo. Le sommità dei monti Cimini appaiono infatti leggermente. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Leggi anche: Le previsioni per le prossime ore, in arrivo una giornata di maltempo
Leggi anche: Natale a Viterbo, le mura si accendono: illuminate le quattro porte e nelle prossime ore anche la torre civica | FOTO
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.