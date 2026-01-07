Visita ' Vedere la speranza' al Camposanto Monumentale

Il ciclo 'Vedere la Speranza: un viaggio tra le opere' prosegue con una visita al Camposanto Monumentale di Pisa. L'appuntamento è giovedì 15 gennaio nel pomeriggio, presso l'Auditorium dell'Opera della Primaziale Pisana. Un’occasione per scoprire e riflettere sull’arte e la storia di questo importante patrimonio, in un contesto di sobria attenzione e approfondimento culturale.

Per il ciclo 'Vedere la Speranza: un viaggio tra le opere', il prossimo appuntamento si terrà a Pisa nel pomeriggio di giovedì 15 gennaio presso l'Auditorium dell'Opera della Primaziale Pisana 'G. Toniolo', dove Marco Collareta parlerà della speranza nell'aldilà, con una lettura del Giudizio. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Visita 'Vedere la speranza' al Camposanto Monumentale Leggi anche: Visita guidata al complesso monumentale della Pilotta Leggi anche: Visita guidata al complesso monumentale della Pilotta Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Al museo della Historia per la visita, trarre spunti e vedere come raccontano la storia dei catalani in Sardegna. Aixiri - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.