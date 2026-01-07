Domenica 11 gennaio alle ore 11 e alle ore 17 visita guidata alla mostra "Piacenza e i suoi Cavalli" a cura di Laura Bonfanti.Prenotazione obbligatoria fino al raggiungimento dei posti disponibili [email protected]. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

© Ilpiacenza.it - Visita guidata alla mostra "Piacenza e i suoi Cavalli"

Leggi anche: "Piacenza e i suoi cavalli", al PalabancaEventi la mostra natalizia della Banca di Piacenza

Leggi anche: Visita guidata alla mostra "Miissimo di me"

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Feste, spettacoli e visite guidate: cosa fare in città e provincia nel primo weekend dell'anno; Natale a Palazzo Farnese; Galleria Alberoni, gli appuntamenti fino al 6 gennaio 2026; NATALE FIABESCO 2025 TRA BORGHI E CASTELLI DAL 22 NOVEMBRE AL 6 GENNAIO 2026.

Visita guidata alla mostra di Salvo alla Pinacoteca Agnelli - Domani 25 gennaio alle 16 sarà possibile fare una visita guidata alla mostra Salvo. ansa.it

Visita guidata conclusiva “con Guala” - Martedì 6 gennaio 2026, alle ore 15:30, In occasione dell’ultimo giorno di apertura della mostra un nuovo approfondimento tra Museo Civico e città ... casalenews.it

Visita guidata alla mostra "Orizzonti di luce" con l'artista Fabio Colussi - 00, sarà prevista una visita guidata con l'artista Fabio Colussi, in occasione della sua mostra "Fabio Colussi: orizzonti di luce" a cura di Marianna Accerboni, presso la ... triestecafe.it