Visita guidata al Museo dell' Opera del Duomo

La visita guidata al Museo dell'Opera del Duomo offre un approfondimento sulla ricca tradizione scultorea di Pisa tra XI e XIV secolo. I visitatori avranno l'opportunità di esplorare le opere più significative e di ammirare il celebre Grifo, un esempio di arte con influenze orientali. Un percorso culturale dedicato alla storia e all'arte della città, adatto a chi desidera conoscere meglio il patrimonio pisano.

Il museo illustra in modo eccellente la fiorente produzione scultorea a Pisa tra XI e XIV secolo. Durante la visita i partecipanti vedranno anche il celebro Grifo dai tratti orientaleggianti.Dettagli della visita:Prenotazione OBBLIGATORIA fino ad esaurimento posti disponibiliRitrovo alle ore 15. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Visita guidata al Museo dell'Opera del Duomo Leggi anche: Visita guidata al Museo dell'Opera del Duomo Leggi anche: Visita guidata al Museo dell'Opera del Duomo La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Il Museo del sale inaugura il nuovo anno con visite guidate, arte e presepi; Museo Baschenis di Santa Brigida; Visita guidata: Museo Pietà Rondanini - Castello Sforzesco; Guala al Museo: la visita guidata per l’Epifania. Museo Opera Duomo. Una visita guidata alla mostra sulla Natività - Al Museo dell’Opera del Duomo sabato alle 15 ci sarà una visita speciale alla mostra Da Betlemme a oggi. lanazione.it Una nuova data per la visita guidata al Museo dell'Opera del Duomo - L’Opera della Primaziale Pisana propone ai residenti di Pisa e provincia una nuova data per le visite gratuite guidate del Museo dell’Opera del Duomo. lanazione.it Visita Guidata venerdì 9 gennaio 2026 alle ore 17.00 di Chiara Troccoli Previati, autrice del testo del catalogo. - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.