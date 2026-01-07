Vis l’ex Coppola all’esordio nell’Olimpo Un buon inizio nel match tra Pisa e Como

Francesco Coppola ha fatto il suo debutto in Serie A nel match tra Pisa e Como, segnando un momento importante nella sua carriera. Dopo aver rappresentato il suo paese nella Coppa d’Africa, questa partita segna il suo ingresso ufficiale nel massimo campionato italiano, aprendo una nuova fase professionale e confermando il suo talento a livello nazionale.

Dopo la prima volta nella storia di un giocatore vissino in Coppa D’Africa, Machin, ieri per un freschissimo ex biancorosso come Francesco Coppola c’è stato l’esordio in serie A. Dopo l’infortunio alla caviglia che lo ha tenuto fuori per la prima metà di stagione, il classe 2005, 39 presenze e 3 gol per lui alla Vis nella scorsa annata, ha giocato tutti i novantacinque minuti di Pisa- Como. Un buon esordio quello di Coppola con i toscani, rovinato solo da una trattenuta sul finale che è valsa il rigore del 3 a 0 per il Como. In casa biancorossa invece si prospettano altri nove giorni senza gare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Vis, l’ex Coppola all’esordio nell’Olimpo. Un buon inizio nel match tra Pisa e Como Leggi anche: Ternana-Vis Pesaro 1-1, le pagelle del match: buon rientro di Loiacono in difesa, imprecisi Orellana e Tripi Leggi anche: Nell’olimpo dei fornelli. Cinque chef tra le stelle Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Vis, nove minuti di follia: la Torres sbanca il Benelli grazie a un ex Fermana - Tanti ne sono passati dalla rete di Coppola che aveva lanciato la Vis in orbita, cioè a meno 3 dalla vetta, all’un- corriereadriatico.it Vis, Manetta e Coppola sono gli ultimi arrivi - Organico completato a tappe forzate, 20 nuovi giocatori ingaggiati in 22 giorni di luglio. ilrestodelcarlino.it Esordio in Serie A per Francesco Coppola (classe 2005 del Pisa), primo italo-cubano a scendere in campo nel nostro campionato. Mai sceso in campo l'altro italo-cubano: Alessio Raballo (classe 2006), ex Torino venne convocato vs Udinese nel 2024. Oggi è x.com Oggi c'è stato un esordio molto importante e anche molto positivo. Sì, lo dico chiaro e tondo, anche dopo il rigore procurato all'ultimo minuto. Perché questo episodio NON nasconde tutta l'ottima prestazione di oggi. Il Pisa lo ha preso nel 2022 dalla Juventus, e - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.