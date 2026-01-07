Violenta rissa di Capodanno un giovane perde un occhio Investigatori sulle tracce dei responsabili

Nella notte di Capodanno a Milano Marittima, una violenta rissa ha causato gravi ferite a un giovane, che ha perso un occhio. Le autorità stanno indagando per identificare i responsabili e fare luce sull’accaduto.

Nella notte di Capodanno, in Milano Marittima, si è verificata una rissa nel corso della quale un giovane è rimasto gravemente ferito, riportando la perdita di un occhio. Le indagini, finalizzate all'individuazione dei responsabili, sono in corso in maniera serrata da parte dei Carabinieri della.

