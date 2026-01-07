Vinicius è ‘fondamentale’ per il Real Madrid dice Alonso

Xabi Alonso ha sottolineato l’importanza di Vinicius Jr per il Real Madrid, nonostante le recenti difficoltà fisiche dell’esterno. L’allenatore evidenzia come il giocatore brasiliano continui a rappresentare un elemento chiave nel progetto della squadra, confermando la fiducia nei suoi confronti e sottolineando il suo ruolo fondamentale per il futuro del club.

2026-01-07 19:39:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: L’allenatore del Real Madrid Xabi Alonso afferma che l’esterno fuori forma Vinicius Jr rimane “fondamentale” per i suoi piani al Bernabeu. L’attaccante brasiliano, 25 anni, è al Real dal 2018 e ha consolidato il suo posto nei libri di storia del club segnando in due vittorie finali di Champions League. Ma in questa stagione ha faticato, l’ultimo gol con il Real è stato a ottobre, ed è stato collegato al passaggio al campionato saudita. Alonso ha detto: “C’è ancora una lunga stagione davanti e Vini sarà importante. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

