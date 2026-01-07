Vince il maltempo Trestina-S Donato è stata rinviata Femminile stop

A causa delle condizioni meteorologiche avverse, la partita Trestina-San Donato Tavarnelle, prevista come posticipo della prima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie D, girone E, è stata ufficialmente rinviata a data da definirsi. La decisione è stata presa per garantire la sicurezza di giocatori e spettatori. Restano da attendere aggiornamenti sulla nuova data dell’incontro.

E' stata rinviata a data da destinarsi, la partita Trestina-San Donato Tavarnelle, posticipo della prima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie D, girone E. A causa della forte ondata di maltempo e della fitta nevicata che ha colpito l'Umbria nelle ultime ore prima del fischio di inizio, il terreno del Casini è diventato impraticabile. Il rinvio è stato disposto a seguito del sopralluogo effettuato dal direttore di gara, assieme ai capitani delle due squadre, al fine di tutelare l'incolumità degli atleti. La classifica, in attesa del recupero dell'incontro, rimane pertanto invariata, con la Robur che milita al settimo posto.

