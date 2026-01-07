Villa di Briano massacra di botte la compagna e le frattura un osso | arrestato 37enne

Il 6 gennaio 2026, a Villa di Briano, i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 37 anni per aver aggredito la compagna, causando una frattura. L’intervento si è reso necessario a seguito di una denuncia per maltrattamenti, lesioni e atti persecutori. L’arresto è avvenuto in flagranza di reato, grazie all’intervento congiunto delle forze dell’ordine di Cesa e San Marcellino.

