VIDEO Primi fiocchi di neve sulle vette delle montagne irpine

Sono arrivati i primi fiocchi di neve sulle montagne irpine, segnando l’inizio della stagione invernale nella provincia di Avellino. Questi primi accumuli offrono un’immagine suggestiva e testimoniano il cambiamento climatico stagionale, con le nevicate più consistenti attese nelle prossime ore. Un momento di attesa e di preparazione per la comunità, che si avvicina alla stagione più fredda dell’anno.

Tempo di lettura: 2 minuti I primi fiocchi di neve fanno la loro comparsa sulla provincia di Avellino, regalando le prime suggestioni invernali e accendendo l’attesa per le nevicate più consistenti previste nelle prossime ore. Dalle prime ore della giornata, una debole ma significativa spolverata ha iniziato a imbiancare le quote più alte dell’Irpinia, con particolare riferimento alle vette di Laceno, del Monte Terminio e di Montevergine. Sul pianoro di Laceno, la neve ha cominciato a posarsi tra prati e boschi, disegnando un paesaggio che preannuncia l’arrivo dell’inverno vero e proprio. I fiocchi, inizialmente radi e intermittenti, sono diventati via via più frequenti, sospinti da correnti fredde che hanno fatto scendere le temperature. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - VIDEO/ Primi fiocchi di neve sulle vette delle montagne irpine Leggi anche: La Lombardia si sveglia con la neve: i primi fiocchi di stagione imbiancano le montagne di Lecco, Como, Bergamo e Brescia Leggi anche: Neve in Trentino Alto Adige, il video dei primi fiocchi: tutto imbiancato fino a bassa quota Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Video: Spolverata di neve sulla Bassa mantovana: primi fiocchi a Sermide; Neve in Romagna il 5 gennaio 2026: video; Ferrara si risveglia sotto la neve, i fiocchi imbiancano la città e la provincia - FOTO E VIDEO; IL VIDEO. Grande freddo, ecco la neve a bassa quota: i fiocchi bianchi scendono tra le vie di Trieste. Prima neve in Basilicata: fiocchi sugli impianti della Sellata - Nel pomeriggio possibili nevicate anche a quote più basse nel Potentino ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Umbria sotto la neve il giorno dell'Epifania. Fiocchi anche a Perugia: centro storico imbiancato. Foto e video - Fiocchi sempre più costanti anche nel centro storico di Perugia (con quote neve in calo fino a 300 metri, scrive Perugia Meteo), che con il passare dei minuti si accumulano imbiancando l' acropoli per ... corrieredellumbria.it

I delfini scoprono la neve: il video è uno spasso e diventa virale - Nelle ultime ore è diventato virale un emozionante video che ritrae i delfini della laguna di Dolphins World ad Oltremare 2. virgilio.it

Maltempo. Primi fiocchi di neve in queste ore sul Molise a quote collinari e temperature in calo. Nel pomeriggio è previsto un ulteriore peggioramento con nevicate che dovrebbero proseguire fino a sera. Da domani niente precipitazioni ma temperature minime - facebook.com facebook

Primi fiocchi di neve a Trieste con bora e termometro in discesa. Previsto per domani freddo più intenso e forti raffiche sulla costa #ANSA x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.