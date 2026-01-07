VIDEO | Highlights di NXT New Year’s Evil 2026

Ecco un riepilogo degli eventi principali dell’episodio speciale di NXT New Year’s Evil 2026. La serata ha visto protagonisti diversi titoli in palio e numerosi momenti di interesse, offrendo agli spettatori un’analisi completa delle imprese e delle novità presentate durante l’episodio. Di seguito, i momenti salienti di questa speciale puntata, con un focus su quanto accaduto e le sorprese che hanno caratterizzato la serata.

Ecco tutto il meglio di quanto accaduto nell’episodio speciale di NXT di questa notte denominato New Year’s Evil che vedeva in palio tanti titoli e che ci ha regalato diverse sorprese. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - VIDEO: Highlights di NXT New Year’s Evil 2026 Leggi anche: NXT 06.01.2026 New Year’s Evil-Absolute Cinema Leggi anche: VIDEO: Highlights di NXT Gold Rush del 18.09.2025 Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. VIDEO: Highlights di NXT del 30.12.2025; WWE: Blake Monroe attacca Thea Hail e viene espulsa, Izzi Dame ne approfitta e conquista il titolo; WWE: Il DarkState distrugge Joe Hendry durante il suo concerto di fine anno a NXT. Thea Hail Asks Jordynne Grace to Join Her at New Year’s Evil at WWE NXT New year ‘ resulotion’ di nako moinom last nani kay pildi me #highlights #reelschallenge - facebook.com facebook #tokyo and the #princess who cannot reign - my #new #year video #royal story @Corriere La principessa Aiko, le donne e quel divieto del trono a Tokyo @Corriere x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.