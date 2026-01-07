VIDEO | Highlights di NXT New Year’s Evil 2026

Ecco un riepilogo degli eventi principali dell’episodio speciale di NXT New Year’s Evil 2026. La serata ha visto protagonisti diversi titoli in palio e numerosi momenti di interesse, offrendo agli spettatori un’analisi completa delle imprese e delle novità presentate durante l’episodio. Di seguito, i momenti salienti di questa speciale puntata, con un focus su quanto accaduto e le sorprese che hanno caratterizzato la serata.

Ecco tutto il meglio di quanto accaduto nell’episodio speciale di NXT di questa notte denominato New Year’s Evil che vedeva in palio tanti titoli e che ci ha regalato diverse sorprese. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

