Victoria Club di Abano | musica cena spettacolo e grandi serate per tutta la settimana

Il Victoria Club di Abano, situato all’interno dell’hotel Trieste e Victoria in piazza Cortesi, propone una settimana ricca di musica, cena e spettacolo. Un punto di riferimento per l’intrattenimento nel centro della città termale, offrendo serate pensate per chi desidera trascorrere momenti di svago in un ambiente sobrio e curato, con eventi che coinvolgono musica dal vivo e spettacoli di qualità.

Settimana ricca di musica e spettacolo al Victoria Club, il locale situato all'interno dell'hotel Trieste e Victoria, in piazza Cortesi, punto di riferimento per le serate di intrattenimento nel cuore della città termale.Mercoledì 7 gennaioSi comincia mercoledì 7 gennaio con Starclub – Cena.

Victoria Club di Abano Terme, una settimana di festa tra Natale e Santo Stefano - Il giorno di Natale, giovedì 25 dicembre, il Victoria Club apre le porte già dalle 20. padovaoggi.it

Uno dei nostri performer preferiti… @francesco.capodacqua che fa ballare e divertire sempre tutti durante le nostre cene spettacolo al Victoria club. Ma dal 7 Gennaio ricominceremo a farle… NON VEDIAMO L’ORA! #victoriaclub #abanoterme #dinner - facebook.com facebook

