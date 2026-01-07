Vicino a un accordo con Israele al Sharaa è pronto alla resa dei conti con i curdi

Mentre a Parigi si svolgevano importanti colloqui tra delegazioni siriane e israeliane, ad Aleppo sono riprese le ostilità tra le forze curde e le autorità locali. La situazione si configura come un possibile punto di svolta nei rapporti regionali, con tensioni che si intrecciano tra le diverse fazioni e interessi. La complessità del contesto richiede attenzione e analisi approfondite per comprendere gli sviluppi e le implicazioni di questi eventi.

Martedì, mentre una delegazione siriana e una israeliana erano sedute allo stesso tavolo a Parigi per discutere una pace che avrebbe una portata storica, ad Aleppo si è tornati a combattere.

Medio Oriente e Gaza, media: c'è accordo tra Trump e Netanyahu per colpire Iran - Leggi su Sky TG24 l'articolo Medio Oriente e Gaza, media: c'è accordo tra Trump e Netanyahu per colpire Iran. tg24.sky.it

SIRIA/ “Aumentano le milizie filo-Assad, al Sharaa per proteggersi entrerà nell’orbita di Israele e Usa” - Intanto gli ex di Assad si organizzano Al Sharaa, leader sunnita della Siria, se la ... ilsussidiario.net

