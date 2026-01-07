Scopri l’arte di Escher attraverso un percorso che include un laboratorio, una lezione e una visita guidata. Un’occasione per apprezzare le sue straordinarie opere di geometria e illusioni ottiche. L’evento, dedicato alla mostra

"Un viaggio affascinante tra geometrie impossibili, illusioni ottiche e visioni che sfidano la logica": doppio appuntamento a Pioltello dedicato alla mostra " M.C. Escher. Tra arte e scienza ", al Mudec di Milano. Si comincia il 13 gennaio alle 16.45 in biblioteca con il laboratorio artistico-creativo per bambini dai 6 ai 10 anni, un modo per esplorare il mondo del grande maestro olandese attraverso gioco e fantasia. In serata, alle 20.45, sempre in biblioteca una lezione introduttiva alla mostra svelerà i segreti dell’artista che ha saputo unire arte, matematica e filosofia in opere senza tempo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Viaggio attraverso l’arte di Escher. Laboratorio, lezione e visita guidata

