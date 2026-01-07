Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-01-2026 ore 20 | 25

La viabilità a Roma e nel Lazio, aggiornata al 7 gennaio 2026 alle ore 20:25, evidenzia traffico generalmente fluido sulle principali arterie come il Grande Raccordo Anulare e le autostrade. Tuttavia, sono presenti alcune criticità: incidenti sulla Pontina e via di Pratica, chiusure sulla Laurentina e via Appia, oltre a deviazioni per allagamenti a Ciampino. Si ricorda l’obbligo di pneumatici invernali o catene da neve fino al 15 aprile 202

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sul grande raccordo anulare e le principali autostrade del territorio percorrendo la strada statale Pontina un incidente rallenta il traffico altezza campo verde direzione Latina mentre sulla strada provinciale via di Pratica sempre per incidente traffico limitato con code altezza aeroporto militare nei due sensi di marcia in via Laurentina chiuso il tratto stradale tra Colle dei Pini a Monte migliore nelle due direzioni in via Appia code tra il grande raccordo e Ciampino direzione hanno chiuso per allagamento del sottopasso altezza aeroporto di Ciampino prestare attenzione alle deviazioni sul posto necrologi ad Astral infomobilità è tutto oro un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé i paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona e quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un per fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infobuild. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-01-2026 ore 20:25 Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-01-2026 ore 07:25 Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-01-2026 ore 07:25 Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-12-2025 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-01-2026 ore 15 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-12-2025 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-01-2026 ore 07 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-01-2026 ore 18:10 - Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla A1 milano- romadailynews.it

Roma-Viterbo, il sistema hi-tech per la gestione del traffico: così treni più frequenti e sicuri lungo la tratta dei pendolari - La Regione Lazio ha siglato una convenzione con Rete ferroviaria italiana e Astral per investire ... msn.com

Rocca, dalla Regione Lazio 50 milioni euro per la metro C di Roma - E' l'annuncio fatto dal presidente della Regione Francesco Rocca, intervenuto in aula nel corso della discussione per ... ansa.it

#Roma #viabilità Via Salaria, per le conseguenze del maltempo la strada è chiusa nel tratto compreso tra piazza di Priscilla e via di Ponte Salario. Direzione Tangenziale Est traffico deviato su via di Tor Fiorenza. x.com

Maltempo: aggiornamenti viabilità Roma Nord Ancora chiusa la galleria Farnesina sulla Tangenziale-via del Foro Italico, per le conseguenze del maltempo Chiusura di via Edmondo De Amicis Nel quadrante nord-ovest della città, per le conseguenze del malt - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.